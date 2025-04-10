基隆女中候車亭變身 打造色彩繽紛「水果攤」

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）創立波蜜品牌的久津實業股份有限公司認養「基隆女中」候車亭，將候車亭打造有如水果攤並以繽紛擬真蔬果裝飾，今天啟用成為基隆第8座公私協力候車亭，市民通勤新亮點。

基隆市政府下午舉辦「基隆女中」候車亭啟用儀式，開場由基隆女中跆拳道校隊精彩表演後，由基隆市副市長邱佩琳、久津實業公司副董事長楊國禎等人共同揭幕。

邱佩琳指出，此次候車亭以「自然與健康的融合」為主題，靈感源自波蜜果菜汁的品牌形象，使用大量水果元素與繽紛色彩，打造出宛如水果攤的創意視覺，現場更擺放擬真水果裝飾，提升整體空間的趣味與互動感，成為市民通勤時的全新亮點。

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她表示，這座候車亭認養計畫自去年6月啟動，期間歷經波折，就是為了力求將品牌理念與城市特色融合，久津實業公司此次參與，不僅是企業回饋社會的具體展現，更為推動公共空間美化提供極佳示範。

邱佩琳指出，基隆市府攜手企業打造多處候車亭成為城市亮點，各區議員都請她爭取更新候車亭，接下來包括港務公司、毅太企業捐贈候車亭的計畫都在進行中，希望讓更多人知道基隆有這麼多既可愛又溫暖的候車亭。（編輯：戴光育）1140410