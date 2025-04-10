因應美關稅 議員轟沒準備、蔣萬安批民進黨雙標

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北10日電）台北市長蔣萬安今天赴議會施政報告，多名議員指蔣萬安未做好準備、沒有新政策因應美對等關稅；蔣萬安則說已有還款期延展等規劃，批民進黨對關稅及罷免議題雙重標準。

蔣萬安今天赴市議會進行施政報告並接受質詢，民進黨議員林亮君、鍾佩玲、社會民主黨議員苗博雅皆質詢有關美國宣布對等關稅議題。

林亮君提到，蔣萬安曾表示會將超徵的新台幣34億元用於紓困企業，以及舉辦美國商品採購會，但相關預算及規劃是否出爐；蔣萬安表示，若能幫助企業與勞工，很樂意把超徵的錢拿來運用，也盤點產發基金、勞動基金、第二預備金等，具體金額確定後也不排除追加預算。

林亮君說，肯定蔣萬安身為地方首長有考慮到關稅問題，但不需要對中央酸言酸語，蔣萬安一直說已有具體計畫，但實際上預算規模、擴及產業範圍、實際方針也還在規劃，不需要政治口水、好好做事比較重要；蔣萬安則回稱，「一開始我就強調地方配合中央一起合作」。

鍾佩玲則質詢蔣萬安，所謂「不要在大罷免上內耗」等說法是身為國民黨員還是台北市長的意見。蔣萬安說，大部分民眾都認為台灣社會不該內耗，鍾佩玲反問「是身為台北市長代表很多民眾的意見嗎」，蔣萬安答「是」。

鍾佩玲表示，關稅是國際經貿議題，怎麼會跟罷免有連結，蔣萬安提這個不過是政治口水，地方政府影響力有限，蔣萬安還找其他縣市首長開會，只是作秀。

蔣萬安反駁，民眾認為現在不該有仇恨對立，應該要朝野合作，這也是今天行政院會的立場，且第一線產業壓力與勞工權益是地方政府要照顧。

雙方大嗓門互駁數分鐘，蔣萬安說，「今天民進黨議員讓大家非常錯亂，一直強調經貿談判這是中央職權，一方面又要我跟議會專案報告」、「要我們地方協助勞工照顧產業拿出方案、又說經貿議題是中央權責，地方不該插手，非常錯亂、雙重標準」。

蔣萬安還說，從總統到行政院長都說要團結，但議會民進黨團又說罷免是民主社會的展現，讓大家非常錯亂。

苗博雅則說，蔣萬安指示各局處要檢視重大工程發包及標案以因應通膨，結果索資得到的回答是依照工程會公共建設工程經費估算編列手冊，編列預備費跟物調費，但這2個規定都是行之有年的既有規定，蔣萬安根本沒新東西就喊準備好了，也沒有期程表。

蔣萬安答詢時表示，勞動、產發、財政、青年等局處都有具體方案，也已研擬出地方稅緩繳或分期，反觀中央連衝擊評估報告都要等到下週。

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苗博雅問到，要開美國商品採購會，具體要買哪些東西，蔣萬安回應「會再談」；苗博雅反問那台灣跟美國進口最多的商品為何，批「連台灣進口美國最多什麼你都不清楚，你的文章遠多過實際作為」。

苗博雅並指在蔣萬安施政報告結束20分鐘後，辦公室才收到簡報投影片，市府的人還傳給已經離職的助理，要蔣萬安先把團隊螺絲鎖緊再來說自己準備好。（編輯：蕭博文）1140410