侯友宜與市議員訪日本 考察都市更新與市場重建

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市長侯友宜與市議會訪日團今天上午出發，將考察築地市場遷移案、麻布台之丘都更案；侯友宜表示，即將啟用的新北美術館、新北未來市場改建，都是此次參訪最主要的方向。

市府表示，侯友宜與議長蔣根煌帶領的市議會參訪團，今天上午於松山機場出發，預計中午抵達東京羽田機場，展開考察與拜會行程。

侯友宜在出訪前，上午在出境大廳發表談話表示，除參訪大巨蛋與長照中心，及市場改建、美術館，另外，與神奈川縣的災防經驗與合作機制已很多年，雙方將討論再精進方案。

他說，未來新北將興建大巨蛋，將考察日本東京大巨蛋、西武大巨蛋的環境與交通路線、設備設施，作為未來的參考。

市議會告訴中央社記者，除東京巨蛋、西武巨蛋，此行還將考察築地市場遷移案例、麻布台之丘都更案例、根津美術館。

市府曾在「蘆洲南北側都計專案通盤檢討案」記者會說，侯友宜提出想法，參照日本築地市場異地重建案例辦理，才會在蘆洲南北側案中的捷運機廠用地旁，配合三重果菜市場搬遷，規劃打造智慧批發市場及全台最大室內休閒娛樂中心。

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位於日本東京都心的「麻布台之丘」，觀景台因為可俯瞰東京鐵塔與東京市中心景觀，被許多台灣人列為訪日新景點。

依據市議會提供資訊，除議長蔣根煌，隨團市議員包括國民黨籍林金結、王威元、無黨團結聯盟蔡錦賢、民進黨石一佑、李余典等市議員。（編輯：張銘坤）1140411