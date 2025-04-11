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攜手照顧弱勢 嬌聯捐新北生理用品及紙尿褲

2025/4/11 18:30（4/11 18:46 更新）
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嬌聯日本總公司社長高原豪久（右）11日下午捐贈新北市政府女性生理用品、嬰幼兒及成人紙尿褲等，由副市長劉和然（左）代表受贈並回贈感謝牌。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月11日
嬌聯日本總公司社長高原豪久（右）11日下午捐贈新北市政府女性生理用品、嬰幼兒及成人紙尿褲等，由副市長劉和然（左）代表受贈並回贈感謝牌。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月11日
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（中央社記者黃旭昇新北11日電）嬌聯股份有限公司今天捐贈新北市府約新台幣200萬元的女性生理用品、嬰幼兒及成人紙尿褲，接下來將轉贈身障服務中心、新住民服務中心、社福機構和校園，以造福弱勢民眾。

嬌聯日本總公司社長高原豪久，下午與台灣嬌聯公司董事長洪振輝、總經理楊國柱等幹部，捐贈市府女性生理用品、嬰幼兒及成人紙尿褲，由副市長劉和然代表受贈。

高原豪久致詞時表示，今年是總公司成立60年，台灣分公司成立40週年，自2021年底就與市府攜手合作，響應新北市月經平權政策，捐贈女性生理用品。

他說，公司員工同時擔任企業志工，也看到許多弱勢的嬰幼兒和臥床的失能者，有紙尿布的需求，公司也捐贈嬰幼兒和成人的紙尿褲。

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劉和然表示，新北市基於平權觀念，不管性別、身障等弱勢都同樣照顧。感謝嬌聯一起消除月經貧窮的政策，捐贈生理用品，至今已捐近千萬元的生理用品和紙尿褲。

社會局表示，獲贈的生理用品會分配至性別友善廁所及偏區學校。嬰幼兒紙尿布會轉送給寄養家庭、育幼機構、教養院等；成人紙尿布則會轉送老人長照單位，一起照顧弱勢民眾的生活品質。（編輯：龍柏安）1140411

嬌聯日本總公司社長高原豪久（左）11日公益捐贈一批市值新台幣200萬元的女性生理用品、嬰幼兒及成人紙尿褲給新北市政府，後續將轉贈社福機構和校園，由副市長劉和然（右）代表受贈中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月11日
嬌聯日本總公司社長高原豪久（左）11日公益捐贈一批市值新台幣200萬元的女性生理用品、嬰幼兒及成人紙尿褲給新北市政府，後續將轉贈社福機構和校園，由副市長劉和然（右）代表受贈中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月11日
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