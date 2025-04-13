澎湖國際鐵人三項賽 日本選手稱王台灣封后

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（中央社澎湖縣13日電）2025富邦金控IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人三項賽，最終成績統計由日本渡邊優介以9小時0分39秒稱王，女子組則由台灣陳俐妘以9小時47分26秒蟬聯后座。

台灣鐵人公司表示，IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人三項賽，男子組前三名分別為日本渡邊優介以9小時0分39秒、智利的P Billikopf以9小時3分33秒、日本竹谷賢二9小時7分11秒；女子組前三名為台灣陳俐妘以9小時47分26秒、瑞士Chinouk Tschan10小時0分34秒、日本若月由里佳10小時7分52秒。

IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人三項賽，近1000鐵人今天清晨在風浪中展開競技，分別進行游泳1.9公里（原3.8公里，因海浪過大減半）、自行車180公里及路跑42.2公里三項賽事。

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一度以為獲得冠軍的智利的P Billikopf以9小時3分30秒完成三項賽事，在抵頭終點時，心情無法形容，感謝台灣此次邀請參賽，很開心完成10年等待，更感謝澎湖民眾加油。

台灣鐵人公司表示，今年IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人三項賽，今天在澎湖順利完賽，14日將在參賽近1000名選手中，選出65人代表參加IRONMAN NICE與35人參加IRONMAN KONA世界大賽選手。（編輯：陳仁華）1140413