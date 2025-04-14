高市校園周邊號誌 恢復全日三色燈號

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）為提升學童及行人交通安全，高雄市交通局今天宣布，將恢復市區300多處校園周邊路口的全日三色燈號運作，以替代過去僅在上放學時間才調整的閃光運作模式，已陸續更改號誌。

根據交通局統計，學校周邊路口通常鄰近社區與主要交通幹道，過去白天非上學時段及夜間，學校沒有通勤需求，部分路口在非上放學時段，採取閃黃和閃紅燈號運作。但易有不遵守交通規則的駕駛人，因忽視路口應停或慢，衍生交通意外。

交通局指出，雖然閃黃燈規定車輛應減速通過，閃紅燈必須停車再通過，但許多用路人沒有遵從，造成事故風險增加。

交通局今天透過新聞稿宣布，為增強校園周邊的交通安全，已著手針對市區範圍內300多處的校園路口，優先在路寬達20米以上的地方，恢復全日短週期紅黃綠燈號運作，並根據路口的淨寬度，設置適當的行人過馬路等待時間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通局表示，恢復校園周邊路口的全日三色燈號運作，替代過去僅在上放學時間才調整的閃光運作模式，主要是為降低離峰及深夜時段因閃光號誌，用路人沒有遵守慢或停導致交通事故，提高行人通行安全。

目前交通局已完成約80處燈號更改，並持續更改中。交通局呼籲駕駛人在校園周圍行駛時應減速慢行，行人在過路時則必須遵循交通燈號、標誌及標線的指示，共同創造安全的交通環境。（編輯：吳素柔）1140414