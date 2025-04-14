高市揪出荔枝主要危害物種中華細蛾 推夜間綠光除蟲

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）荔枝為高市重要經濟果樹，主要損害荔枝果實的物種為「中華細蛾」；高市府農業局今天表示，經與相關單位合作，發現夜間利用綠光燈照有效抑制細蛾活動，今年將擴大測試。

每年5月迎來荔枝季，高雄市為全台最大玉荷包荔枝產地，今年全市玉荷包種植面積2340公頃、預估年產量9653公噸，年產值達新台幣16億元。

甜美多汁荔枝吸引許多消費者，但有時撥開荔枝會出現透明、緩緩蠕動小蟲，這隻小蟲就是令消費者聞之色變、讓農民心頭淌血的「蒂頭蟲」。

農業局今天發布新聞稿指出，「蒂頭蟲」就是「荔枝細蛾」幼蟲，以果實內種仁為食，會直接危害果實造成落果及商品價值降低，一直是荔枝農最頭痛害蟲；更糟的是，隨全球氣候暖化有利害蟲孳生，蟲害防治工作也變得越來越困難。

農業局為釐清荔枝細蛾習性，自民國110年起委託國立嘉義大學調查研究，確定主要危害物種為「中華細蛾」，族群數量會在荔枝果樹開始開花結果時迅速攀升，一旦果實被細蛾幼蟲鑽食便會造成落果，嚴重影響收成。

因此，農業局進一步與農業部鳳山熱帶園藝試驗分所合作，發現於夜間利用綠光燈照，可有效抑制荔枝細蛾活動，進而達到減少農藥使用、提升荔枝產量效果。

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農業局表示，初估在荔枝正常生產年，以噴藥工資2人1天需4000元，可減少4至6次藥劑及人力成本，於荔枝產區架設夜間燈照防治的試驗結果顯示，可使細蛾危害降至2%以下，1年即可回收搭建綠色燈照與電費的投入成本。

農業局長姚志旺表示，今年將結合農民、國立嘉義大學及鳳山熱帶園藝試驗分所等產官學研單位，擴大辦理荔枝「綠光除蟲」研發與測試，盼藉由更完整應用驗證，提高農民受益也減少農藥使用。（編輯：陳仁華）1140414