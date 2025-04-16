環狀線北環段最後一哩路動工 連故宮省雙北交通時間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北16日電）環狀線北環段工程最後一哩路，銜接士林到大直的CF690B區段標今開工，環狀線南北環段完工後劍南路站到新北產業園區只要28分鐘、到士林站只要8分鐘；將於故宮廣場設置出入口，並以地下連通道與車站連通。

台北市長蔣萬安今出席環狀線北環段CF690B區段標工程開工動土典禮，致詞時表示30年前台北捷運從「六線齊發」開始，30年後正式邁入「台北捷運六線齊發2.0」，今天的開工典禮象徵首都環狀線南北環段工程全面開展，未來環狀線第一階段、南環段及北環段將採用相容的中運量系統，提供旅客一車直達的高效服務。

捷運工程局第一區工程處表示 ，CF690B區段標全長約4.22公里，從民國110年5月起歷經11次招標，終於在去年12月由大陸工程股份有限公司及日商鹿島營建股份有限公司台灣分公司共同以新台幣190億餘元得標。

一工處進一步表示，CF690B區段標工程範圍自士林區雨農路口Y27站（不含），經至善路於故宮博物院前設置Y28故宮站，右轉穿越文間山至大直北安路Y29劍南路站與文湖線相交，之後路線轉敬業三路尾軌止，包含2座地下車站（Y28及Y29）、3段潛盾隧道及1段明挖覆蓋隧道。

一工處指出，CF690B區段標工程的施工將面臨不少挑戰，有淺層堅硬的岩盤、軟弱的黏土層，須依地質特性，選擇不同的擋土型式及隧道工法，施工難度高；又於至善路二段有雨水管涵及1座雨水箱涵，必須在車站內採鋼管及鋼箱涵吊掛處理，而潛盾隧道段工程通過文間山，面臨斷層破裂帶地盤穩定性問題考驗；經劍南路站之通道下方工程連續壁施工空間受限需解決等等多重考驗，團隊將竭盡全力克服一切難題，戮力完成北環段捷運路網。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

一工處說，本段路線最大的特色就是將行經國立故宮博物院；未來將於故宮廣場設置1處出入口，並以地下連通道與車站連通，北環段完工後可促進文化觀光與商業發展，為當地帶來更大的經濟效益。

蔣萬安說，首都環狀線南北環段工程已全面啟動，完工後劍南路站到新北產業園區只要28分鐘，到士林站只要8分鐘，將有效提升雙北民眾旅運時間，更可改善內湖交通壅塞。（編輯：張銘坤）1140416