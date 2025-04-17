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士林市場地下1樓美食街 翻修完成、正式營業

2025/4/17 18:28
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（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市市場處表示，啟用至今約14年的士林市場B1美食街，與經濟部合作投入近新台幣1億元經費翻新，經2年多整修，士林市場B1美食街今天正式對外營業，25日將舉辦開幕活動。

台北市市場處發布新聞資料指出，士林夜市內的士林市場B1美食街自2011年啟用至今，以生炒花枝羹、蚵仔煎、大餅包小餅、大腸包小腸等夜市小吃聞名。

為提供消費者更舒適良好的用餐環境，北市市場處與經濟部投入近1億元經費，重新翻修士林市場B1美食街的門面與室內，且從今天起已開始對外營業，市場處指出，25日將舉辦重新開幕活動。

士林市場的B1美食街因位於市場地下1樓，長期有通風狀況不好等情形，市場處表示，美食街的空調及共食區已進行整修，且設置如百貨公司餐飲區的共食區。

市場處表示，士林市場B1美食街整修後共規劃35家商家，都是士林夜市必吃的美味小吃，如大餅包小餅、大腸包小腸等，此外，還在入口電扶梯設置玻璃屋，市場周圍花圃進行綠美化，及自助回收台，如五星級的廁所等，盼透過全新場域空間連結美味與人情味。

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士林市場自治會會長林天來透過市場處新聞資料表示，士林市場小吃存在許多老台北人的美食記憶，歷經整修後，終於以全新面貌與消費者見面，滿是感動與感謝，希望透過整修，讓消費者與觀光客有全新用餐體驗。

市場處指出，為慶祝士林市場B1美食街重新開幕，士林市場準備開幕專屬好康優惠，4月26日至5月31日只要加入「士林市場官方LINE帳號」可免費抽到美食券，數量有限、換完為止，相關資訊可至網路搜尋「台北好市發聲」。（編輯：方沛清）1140417

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