雲林故事人協會發表3繪本 關注環境生態

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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）雲林故事人協會為讓民眾了解環境生態議題，配合422世界地球日，在雲林故事館策展並發表3本新繪本，以故事分享、座談等方式，提高大眾環保意識。

雲林故事人協會長期專注環境生態議題，陸續出版15本相關議題的繪本，今年配合422世界地球日，協會在雲林故事館策展並發表3本新繪本。

雲林故事人協會創辦人唐麗芳今天受訪時說，生長在地球，人人都需要關注環境生態議題，從2017年開始，協會以環境、生態永續為主軸出版多本繪本，且獲得玉山基金會贊助「爬一座故事山閱讀推廣計畫」。

今年度新發表的繪本分別為《竹君子》、《種希望的人》及《濕地我的家》，各發行1000冊。

唐麗芳說，《竹君子》描述以竹伐木的倡議，分享竹與現在科技結合的未來應用；《種希望的人》分享行動家、倡議者如何實際以行動，達到永續生態目的；《濕地我的家》以高美濕地彈塗魚為主角，探討外來種「互花米草」對於溼地物種的危害及挑戰。

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唐麗芳指出，除了新書出版，還在雲林故事館策展至30日，以故事分享、座談等方式，與大家探討環保議題，例如喜願咱糧俱樂部的「種籽方舟」，推動保種運動；雲林縣人智學自然農法協會倡議的「太陽蜂巢」，解決人蜂共存議題。

唐麗芳期盼民眾前來看展、聽故事外，也能了解生態永續平衡，同時落實在生活上。（編輯：吳素柔）1140420