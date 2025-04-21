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藍營426上凱道 謝國樑：我會參加

2025/4/21 11:57（4/21 12:06 更新）
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國民黨主席朱立倫不滿檢調查幽靈連署案，號召支持者26日上凱道抗議。基隆市長謝國樑（左）21日會勘新豐街設置交通號誌前受訪說，「我會參加」，也會號召支持這個理念、支持黨部青年的民眾，大家一起從基隆出發參加活動。中央社記者王朝鈺攝 114年4月21日
國民黨主席朱立倫不滿檢調查幽靈連署案，號召支持者26日上凱道抗議。基隆市長謝國樑（左）21日會勘新豐街設置交通號誌前受訪說，「我會參加」，也會號召支持這個理念、支持黨部青年的民眾，大家一起從基隆出發參加活動。中央社記者王朝鈺攝 114年4月21日
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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）國民黨主席朱立倫不滿檢調查幽靈連署案，號召支持者26日上凱道抗議，基隆市長謝國樑今天表示，「我會參加」在凱道舉行的訴求活動。

朱立倫17日在台北地檢署外對群眾喊話指出，已申請到凱達格蘭大道的路權，26日請大家上凱道，讓總統賴清德聽到人民要他下台的聲音，「罷免賴清德」。

謝國樑上午會勘新豐街設置交通號誌前受訪表示，他會參加26日在凱道舉行的訴求活動，也會號召支持這個理念、支持黨部青年的民眾，大家一起從基隆出發參加活動。

北檢偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北市長蔣萬安響應朱立倫號召至北檢前抗議，並表示立法院應推動倒閣，用立委改選對賴總統進行不信任投票。

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對於蔣萬安拋出倒閣議題，謝國樑指出，他看到有更多的立法委員響應這個理念，他曾說這是值得思考的一件事。

謝國樑指出，據他了解，許多立委並不畏懼倒閣，如果所有藍營立委，最後必須因為大罷免而經歷一場選戰，卻沒有辦法全面改選立委，就如同他所說，希望大家可以跟著蔣萬安好好思考這個問題。（編輯：張銘坤）1140421

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