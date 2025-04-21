向日本觀光客招手 市府組隊赴關西推銷高雄旅遊

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高市觀光局率領約60名觀光、旅宿等業者組成國際觀光隊，近日前往日本大阪等地拜訪，明天將在大阪舉辦「2025高雄日本關西地區觀光推介會」，盼打開高雄觀光知名度，吸引日客。

觀光局長高閔琳表示，2024年日本赴台人次近132萬，為來台最大客源國，雖年增32%，僅恢復疫前6成；其中來高住宿約為21萬人次，較前一年成長31%，僅疫前6成，顯示仍具高度成長空間。

關西為日本第二大經濟圈，涵蓋大阪、京都、奈良等文化重鎮，人口逾2300萬，旅遊潛力龐大。適逢大阪萬國博覽會開幕首月，預期吸引大量海外旅客造訪，也為高雄拓展國際曝光創造契機。

觀光局近日邀集高雄在地觀光、旅宿、餐飲等業者約60人，組成「高雄國際觀光隊」，拜訪駐大阪經濟文化辦事處、大阪觀光局、日本旅行業協會（JATA）及當地航空業者、旅行社等，希望提升高雄的國際觀光能見度。

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此外，觀光局並將於明天舉辦「2025高雄日本關西地區觀光推介會」，並攜手農業局共同推廣高雄觀光資源與農業特色，共同展現高雄國際觀光的多元魅力。

觀光局今天新聞稿指出，推動日本旅客出國，關鍵在於讓首次出國的年輕族群等人能首選高雄。此次高雄推廣觀光，將強調高雄豐富的美食、文化、藝術及自然景觀，拉近與日本年輕族群的距離。（編輯：李淑華）1140421