台灣國際農業機械暨資材展 成交金額破5億元

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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義縣政府表示，台灣國際農業機械暨資材展今天落幕，3天累計近40萬人次參觀，交易活絡，成交金額破新台幣5億元，展現農機產業強勁動能，預估展後延續交易可望破10億元。

嘉縣府發布新聞稿說，會場集結近200家廠商、超過700個展攤，橫跨大型農機、無人機應用、附掛設備、園藝工具與永續資材。

嘉義縣長翁章梁表示，會場展出農業機械設備涵蓋作物栽培全流程，從播種、管理、採收到採後處理都是近期研究開發成果，相關技術可協助農民有效節省勞力、時間，提升生產效率及農產品質，助力農業競爭力。

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台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰說，由於農業部農糧署農機補助，買氣旺盛，現場現金成交600餘萬元，2026年一定推出更好的農機產品。

嘉縣府農業處表示，主題展區包括多元農機展示區、智能農機展示區、創新農機展示區、農特產品及嘉有好市集區等，多數業者於展會發表新型機種與技術應用，強化品牌曝光，拓展市場商機。（編輯：李明宗）1140421