屏東縣啟動高齡友善藥局 146處提供長者健康服務

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）屏東縣老年人口突破21%，邁入超高齡社會，為打造安全且溫暖用藥環境，縣府串聯146間藥局及衛生所提供友善藥事照護，民眾可獲用藥安全衛教、健康諮詢、長照轉介等服務。

屏東縣政府衛生局今天舉辦「屏東縣高齡友善藥局啟動」記者會。屏東縣長周春米出席並致詞表示，全縣目前有333家社區藥局，經過衛生局走訪串聯，已有125家加入高齡友善藥局行列，加上21個衛生所，目前全縣共有146個據點提供友善藥事照護，讓長者不僅能就近領藥，更可獲得健康諮詢、長照轉介等服務，在熟悉社區裡安心生活。

周春米說，自己最幸福時刻，就是每天早上起床，可以看到媽媽坐在餐桌吃早餐、閒話家常。今天宣布啟動高齡友善藥局，展現屏東縣對高齡友善城市承諾，透過社區藥局網絡支持與在地關懷，讓每位長者都能在熟悉社區中獲得細膩照顧與安心生活。未來將擴充包含無障礙空間等設備，也會持續邀請更多社區藥局加入行列。

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和成健康藥局藥師陳昱辰提及，自己常遇到外籍看護來領藥，都會透過手機翻譯軟體協助溝通，確保訊息正確無誤，長者若有長照需求，也會協助連結相關資源，行動藥師也可以前往長者常去的據點進行衛教宣導、提供健康保健知識，甚至當長者已經無法外出時，醫師也可以親自將藥物送到家裡。

屏東縣衛生局長張秀君補充，高齡友善藥局包含用藥指導與諮詢服務、免費量血壓、教導操作健康器材、提供健康促進與用藥安全衛教、連結糖尿病及長照等健康資源、提供老花眼鏡與大字藥袋、教導廢棄藥品正確清除方式等服務。屏東縣高齡友善藥局名單公布於屏東縣政府衛生局網站。（編輯：李錫璋）1140424