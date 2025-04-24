南投建智慧地政空間服務網 手機就能查土地資訊

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）南投縣政府地政處今天發表建置南投智慧地政空間服務網，讓民眾用電腦、手機、平板，輕鬆掌握地籍、都市計畫使用分區、立體現場實景等土地相關資訊，及公務機關專用功能。

南投縣政府地政處推動數位跨域科技服務，今天舉辦「南投智慧地政空間服務網（IG660）啟動儀式暨地政成果發表會」，南投縣長許淑華出席說，建置服務網後，透過電腦、平板、手機點選操作，就能免費使用掌握與土地有關資料，包含地籍、都計使用分區、最新實價登錄，甚至3D立體現場實景等多元詳實資訊。

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縣府地政處長唐仁梂表示，南投智慧地政空間服務網以電子地圖及地政資料為基礎，整合都市計畫使用分區、航照圖、Google街景等5大圖層、4大功能，透過智慧圖籍管理，即時提供土地及建物最新資訊；系統公務端建置土地建物綜合資訊查詢功能，開放縣內公務機關申請用於土地區位查找、規劃、開發等政府決策分析。

地政處表示，優化使用者界面，提供更簡單直覺查詢方式，並全國首創將無人機飛行測繪成果匯入網站，讓使用者以空拍視角即時查得現況，多項加值資訊串聯縣府內部單位，包含建設處提供都市計畫圖、工務處提供下水道管線圖，並連接中央及地方政府開放資料，加以套疊整合，落實「網路取代道路」目標。（編輯：李淑華）1140424