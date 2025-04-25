屏東攜手企業培育青年 實習留任最高可領9.4萬元

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣政府協助青年就業，攜手20間企業啟動青年實習計畫，實習後轉正，最高可領新台幣9萬4000元獎勵金。屏東縣長周春米表示，展現屏東產官學聯手培才育才決心。

屏東縣政府今天舉行「屏青實習超有薪」青年實習計畫記者會，周春米出席並表示，為協助青年人才與企業對接，每年皆會辦理徵才活動，此次實習計畫協助青年就學期間就進入企業實習，縮短踏入職場適應期及摸索期；目前已有20間企業響應，提供超過150個職缺。

勞動暨青年發展處長李雨蓁會中簡報指出，只要是15至29歲設籍或在屏東就學的在校青年，都可以加入實習計畫，實習滿160小時，縣府給予新台幣5000元實習津貼，最高給予1萬元。

另外，要鼓勵應屆畢業社會新鮮人，在實習後轉正留任，每個月給予2000元獎勵金，且若符合青年穩定就業獎助金資格，可再領每個月5000元獎勵金，兩者均最長發給12個月，等於參加實習計畫的青年合計最高可領新台幣9萬4000元的留任獎勵金，給予屏東青年專屬福利。

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勞青處說明，提供職缺企業需依基本工資給薪並為實習青年投保勞保、就保及勞退金，且以提供實習後轉正職缺企業為優先適用企業，轉正薪資須達3萬301元以上，提供每家企業最高2次業師指導費，最高補助5000元。

勞青處提及，為協助青年與企業盡速媒合展開實習，除線上媒合由企業自行面試外，將在5月25日於勞動暨青年發展處舉辦「屏青實習超有薪」徵才媒合會。（編輯：郭諭儒）1140425