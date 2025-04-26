台南鳳梨好筍季熱鬧登場 體驗當地農產好時機

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（中央社記者張榮祥台南26日電）2025台南鳳梨好筍季今天在關廟山西宮熱鬧登場，展售鳳梨、竹筍等當地名產，更以鳳筍PK賽加深農產知識，體驗台南農產特色。

台南鳳梨、竹筍進入採收季節，2025台南鳳梨好筍季主題是「關廟南菠旺」，結合「夏季郊遊」視覺意象，展售當地農產，現場更製作夏日消暑的「鳳梨摩摩喳喳」共享，台南市長黃偉哲也到場行銷同樂。

黃偉哲說，關廟鳳梨以酸甜平衡、質地脆、汁多香甜聞名，關廟竹筍則有鮮嫩多汁、口感爽脆、味道甘香等特色，市場上深受青睞，現在正是「食當季．吃在地」好時機。

關廟區公所表示，今年台南鳳梨好筍季規劃農村小旅行強化印象，透過表演及好農市集宣告鳳梨、竹筍新鮮上市，讓遊客一探關廟農產魅力。關廟區農會4月中下旬已展開鳳梨收購、運銷，期待賣得好價錢。

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台南市鳳梨種植面積1575公頃，約占全國14.5%，也是第二大產區，僅次於屏東縣，今年預估產量5萬4819公噸；其中關廟區種植面積543公頃，產量1萬5663公噸。

台南市竹筍種植面積3439公頃，占全國13.1%，排名第3，僅次於嘉義縣及雲林縣，今年預估產量2萬6331公噸，其中關廟區種植面積624公頃，產量3123公噸。（編輯：林恕暉）1140426