展望會「女孩圓夢計畫」 職人學姊助築夢

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）台灣世界展望會推動「女孩圓夢計畫」，邀請各領域職人擔任「學姊」，協助16至20歲女孩發展職涯。目前已媒合逾90名學姊與女孩配對，讓女孩們從他人故事看見未來可能。

台灣世界展望會今天新聞稿指出，許多受助兒少在升學或生涯規劃上，普遍面臨迷惘、資源匱乏、缺乏榜樣等問題，因此自2021年起推出此計畫，針對16至20歲的女孩，邀來自各領域職人擔任「學姊」，提供陪伴與諮詢指導。

截至目前，已媒合逾90名學姊與女孩配對，從服裝設計、插畫、音樂、美容、餐飲、社工、心理師到創業等多元領域，學姊們透過線上與實體交流，提供產業經驗、技術指導與人生分享，讓女孩們從他人故事中看見未來的可能。

參加「女孩圓夢計畫」的小雲說，自己以前不太敢跟別人談夢想，但現在可以大聲說出來，甚至為它努力。她認為，這是這段學習旅程中最大突破。

小雲是個喜歡畫畫、內向靦腆的女孩，在社工與學姊的鼓勵下，小雲選擇挑戰從未接觸過的繪本創作，不只用畫筆說故事，也勇敢表達自己的成長歷程與對未來的盼望。她並設計出「女孩圓夢計畫」的Logo，象徵女孩的獨特價值與光芒。

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來自原住民家庭的小馨，目前就讀服飾設計管理系，課餘時間準備女裝設計乙級與甲級證照，也參與設計比賽。透過「女孩圓夢計畫」，她認識在彩妝與時尚美學領域深耕的學姊，學姊不僅分享技巧，更陪她走過畢展焦慮、創作撞牆期。

台灣世界展望會表示，希望更多企業、職人、志工與社會大眾，一起加入「女孩圓夢計畫」行列，透過時間陪伴、專業傳承或資源挹注，讓更多女孩在人生的重要轉折點，得以看見希望與選擇的可能。（編輯：吳素柔）1140428