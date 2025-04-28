花蓮林田山二期房舍修復 轉型文創新基地

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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）林保署花蓮分署歷時1年多修繕，林田山房舍修復及再利用第二期工程今天啟用，特別邀請老住戶們重返山城，再次「回家」；未來將轉型為文化體驗、住宿及社區文創新基地。

林業及自然保育署花蓮分署今天邀請花蓮縣文化局、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所、鳳林鎮森榮里、林田山文化協進會及社區居民們共約150人齊聚林田山，舉辦感恩餐會。

看著修復後的房舍，老住戶們的臉上滿是驚喜與感動，有人輕輕撫摸老房舍木牆，有人駐足在昔日的家門前，分享著過去的點滴，笑聲和故事迴盪在林田山。

花蓮分署長黃群策表示，林田山的修復，不僅是修復一棟棟房舍，更是修復人與土地、人與社區之間的情感。未來，整修完成的房舍，將轉型為文化體驗、住宿服務及社區文創的新基地，邀請讓更多人來到林田山，欣賞山林美景、聆聽故事、住進歷史、感受林業文化的溫度。林田山雖已告別伐木時代，但依然是許多人心中永恆的「家」。

花蓮分署表示，此次修復工程涵蓋10幢建築物，其中9幢為日式建築房舍、1幢為加強磚造建築，皆屬文化聚落建築群，具地方特色、歷史脈絡與紋理等具高度保存價值。工程經費新台幣1.2億元，民國112年7月開工，已於114年3月初竣工。

活動中另一富有意義的是簽署棟札儀式，由黃群策與木作匠師吳嘉祥共同簽署，象徵修復工程的負責與承諾。

花蓮分署指出，棟札是日文的漢字，一般在日式建築屋頂的棟木上，會釘上一片木板，正面書寫保護房屋的神明，背面書寫完成時間、起造人、工程名稱、大木作匠師等資料，做為百年後人們考據的重要資訊，因此，簽署棟札是代表保證工程品質負責任的態度。

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林田山所有木構建築物中，唯有一片書寫著「台灣興業株式會社、昭和18年」的歷史遺跡棟札，是在93年修復場長館時，於屋頂棟木上發現，目前陳列於文物展示館中。

林田山曾是台灣第四大的林場，以保存最完整的伐木基地聞名，60年代繁華一時曾有「小上海」之稱；在環保意識興起、禁伐政策實施後，風華歲月走入歷史，除了原始山川景觀與生態外，林場遺留的檜木房舍、運載鐵道等，呈現珍貴的林業文化歷史風貌。（編輯：李淑華）1140428