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埔里紙教堂來自日本 南投與神戶淵源深盼增交流

2025/4/29 16:01（4/29 16:46 更新）
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日本阪神大地震後建造一座紙教堂撫慰人心，功成身退後，越洋來到南投埔里繼續撐著集集大地震災民。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年4月29日
日本阪神大地震後建造一座紙教堂撫慰人心，功成身退後，越洋來到南投埔里繼續撐著集集大地震災民。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年4月29日
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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）1995年日本阪神大地震後建造一座紙教堂撫慰人心，功成身退後，越洋來到南投埔里繼續撐著集集大地震災民，縣府表示，南投與神戶淵源很深，神戶往返台中航線開通盼加深交流。

南投縣觀光處今天發布新聞稿表示，台中國際機場往返日本神戶航線開航，縣府前往日本關西推廣觀光，26日及27日也在神戶透過B2B、B2C推廣活動吸引日本遊客關注，並邀曾到南投旅遊的日本網紅分享鹿谷、竹山採茶體驗等，提高南投觀光在日本市場知名度。

縣府觀光處指出，南投縣與日本神戶市淵源很深，神戶歷經阪神大地震後，建造一座紙教堂撫慰人心，而在南投集集大地震後，這座象徵地震重建意義的紙教堂遠渡重洋來到埔里鎮桃米社區，陪伴社區重獲新生，這次藉由神戶往返台中航線開通契機，盼加深雙邊交流。

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觀光處長陳志賢說，縣府及業者團隊依日本旅客喜好，準備豐富旅遊資訊如台灣好行16條路線交通指南及南投四季活動如燈會、螢火蟲季、星空季、巧克力咖啡節、世界茶業博覽會、花卉嘉年華、日月潭國際萬人泳渡等，還有農產品及精緻小物，深度向日客介紹南投。

陳志賢表示，縣府為拓展國際旅客，將持續布局東北亞與東南亞重點市場，針對港澳、越南、馬來西亞、新加坡、日本、韓國等目標市場，透過線上與線下通路、各種媒體、旅展或推介會、踩線團、旅行業者媒合等多元宣傳，提高南投國際觀光形象與知名度。（編輯：郭諭儒）1140429

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