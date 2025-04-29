新北原民議員持獵槍質詢盼設保管場所 警允規劃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北29日電）原住民新北議員馬見今天持獵槍進議場質詢指出，若依原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法規定，族人難以達成相關保管要求。新北市警察局表示，將與警政署協商規劃。

馬見Lahuy．Ipin今天攜帶獵槍進議場，並要求新北市警察局長廖訓誠及新北市原民局長林瑋茜備詢。馬見表示，他所攜帶獵槍及槍證是被認定合法的，目前法規沒有明確規定，所以如果他攜獵槍出現在議會是不合法的，可將他依法送辦。

他說，警政署修正原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法，今年3月15日公告實施，依規定獵槍主要組成零件或彈藥要存放原住民地區，採集中管理或個別管理，但他質疑新北市府是否準備好相關的方案。

廖訓誠答詢指出，依照許可辦法19條規定，獵槍應該要放置於原住民地區，合法申請以集中保管或個別保管於某處所，若遇到天災或其他不可抗力，得搬遷到非原住民地區居住，可暫時寄存轄區派出所。新北市目前雖有210張合法執照的獵槍，但沒有1支獵槍寄存保管在派出所。

馬見表示，新法規定個別管理要有鐵櫃、警鈴、監視器，集中管理須由部落或團體設立庫房、要鋼筋水泥建築，而且要24小時專人看管，還要有錄影設備、消防、濕度控管設備，對族人部落而言難以達成。

他指出，新北市府應有積極的作為，不要讓制度成為壓迫，這些重大變革應該由新北市府主動說明，讓族人有所準備因應，特別是集中保管部分，涉及部落共識、族人參與，要透過部落資源投入才有辦法。

透過 Google News 追蹤中央社

馬見表示，市府應會同警方在新北各區召開說明會，也應與烏來的部落討論，針對共同保管提出可行方案，市府也應主動進入新北各都會區域向族人進行新法規說明，輔導並公開說明派出所集中管理作業流程。

廖訓誠承諾，將與警政署協商後，進行相關規劃。（編輯：戴光育）1140429

無黨團結聯盟新北市議員馬見（Lahuy．Ipin）（中下立者）29日攜帶獵槍進議場，針對內政部警政署今年3月公告實施的「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法」質詢。中央社記者王鴻國攝 114年4月29日

無黨團結聯盟新北市議員馬見（Lahuy．Ipin）（後）29日持獵槍進議場質詢，引駐衛警上前關切並協助保管。中央社記者王鴻國攝 114年4月29日