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日本參眾議員拜會黃偉哲 討論台日交流議題

2025/4/30 17:26（4/30 17:51 更新）
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日本自民黨青年局長、眾議員中曾根康隆（左1）等參眾議員，30日拜會台南市長黃偉哲（右1），雙方討論台日交流議題。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月30日
日本自民黨青年局長、眾議員中曾根康隆（左1）等參眾議員，30日拜會台南市長黃偉哲（右1），雙方討論台日交流議題。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月30日
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（中央社記者張榮祥台南30日電）日本自民黨青年局長、眾議員中曾根康隆今天率團拜會台南市長黃偉哲，雙方討論台日交流議題，涵蓋高科技產業和綠色轉型交流、震災互助、關稅出口衝擊、少子化等。

台南市政府發布新聞稿指出，中曾根康隆、眾議員平沼正二郎、根本拓、福田Kaoru及參議員神谷政幸等13人今天拜會黃偉哲；黃偉哲以八田與一興建烏山頭水庫、嘉南大圳灌溉產出的台南越光米相贈。

黃偉哲表示，面對國際高度變局，他希望台灣、日本年輕世代攜手合作，承繼台日緊密友好關係，台南也歡迎日本年輕一代的到來，參訪日治古蹟、水道等設施，增進彼此理解，讓日本人民提升台南的認識與友好。

中曾根康隆說，台南和日本許多城市交流緊密，他選區所在的群馬縣水上町更是台南的友誼市，群馬縣前橋市長小川晶到訪台南受到盛情接待，日治台南最後一任市長羽鳥又男更出身前橋。

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中曾根康隆表示，他充分體會台南農產美食魅力、科技與文化交融優勢，未來訪團將協助推廣台南；自民黨青年局也將致力日台年輕世代交流。

市府表示，中曾根康隆已當選3屆日本眾議員，去年11月接任自民黨青年局長；祖父是前總理大臣中曾根康弘，父親是前外務大臣中曾根弘文。（編輯：郭諭儒）1140430

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黃偉哲
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