北市音圖中心工程預算修正為1百餘億 議員指漲太多

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（中央社記者劉建邦台北1日電）前市府規劃把AIT舊址改建為音樂與圖書中心，因流標多次引關注，議會委員會今天專案報告資料顯示，預算從71.6億元改為114.9億元；議員指漲太多，要求提供過去編預算資料。

台北市政府自2016年規劃在美國在台協會（AIT）舊址打造北市音樂與圖書中心，盼打造旗艦型公共圖書總館，但後續流標多次，引發外界關注。

台北市議會教育委員會今天召開台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程專案報告，包含文化局、教育局等單位列席備詢。

依市府資料，音圖中心工程總預算新台幣74.2億餘元，包含新建工程費71.6億餘元及專案管理費2.6億餘元，由文化局與市立圖書館負擔，工務局水利工程處代辦。

資料提及，此案原為統包工程，經4次流標，考量物價上漲、採統包投標工程風險高等因素，為避免物價因素，造成施工品質疑慮，2021年12月調整為傳統標，連續工程展延至2029年。

報告顯示，2022年完成建築師甄選及拆除基地部分地上物，隔年由得標建築師進行基本設計、細部設計，並完成都市設計審議。去年上半年完成細部設計核定，工程於7月、9月辦理2次招標，皆無廠商投標而流標。

經檢討後，去年12月至今年2月辦理3次公開徵求，評估合理工程經費，今年3月完成檢討工程經費及辦理訪商，正持續辦理後續作業。

報告提及，此案新建工程費為71.6億元，經與專案管理及委託設計廠商討論，參考物調指數、市場目前造價、廠商回饋意見等，總預算修正為114.9億元。

民進黨台北市議員趙怡翔質詢，從報告來看預算增加約5成，是否因當時訂定標案發包金額過低，才導致不斷流標，後續又拉高預算，根本是浪費公帑約10多億元，應檢討並避免再發生類似案例。北市議員簡舒培說，市府編列預算約100多億元，若議會同意，是否能確定有廠商投標而不流標。

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國民黨北市議員秦慧珠表示，柯文哲任內對此案先提設計標和施工標，議會通過預算，但市府後續認為金額高，刪減並改為統包，卻發生多次流標，導致接任的市長蔣萬安要收尾。議會委員會要求提供此案過去流標及編列預算等資料。

文化局長蔡詩萍答詢，接手後發現此問題，向蔣萬安報告，蔣萬安希望先檢視整個流程，討論後決定先發包，才能了解廠商擔憂。此次修正預算改為114.9億元，是參考6至8家業者所觀察提供數據，副市長李四川提醒要先掌握業界狀況，否則可能出現如議員擔憂，無人投標還須追加預算。此案相關資料將提供給議會委員會參考。（編輯：張銘坤）1140501