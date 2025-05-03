台北龍舟賽221隊爭霸 蔣萬安循古禮點睛祈福

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）2025台北國際龍舟錦標賽將在30日登場，台北市長蔣萬安今天前往洲美屈原宮，依循古禮完成龍舟點睛及祭江儀式，祈求221支國內外隊伍選手平安、賽事順利。

台北市體育局今天在洲美屈原宮舉行「2025年台北國際龍舟錦標賽點睛暨祭江大典」，由蔣萬安擔任主祭官，偕同體育局長游竹萍及在地區里長、民意代表，依序進行祭祀、請神、遶境、點睛及祭江儀式。

蔣萬安致詞表示，台北龍舟賽今年共有221支來自國內外的隊伍參與，相信將會是場盛大且精彩的賽事，歡迎民眾5月30日至6月1日前往大直橋下迎風碼頭替選手加油打氣，並預祝賽事順利、選手平安。

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體育局表示，今天儀式邀請6支不同背景的龍舟隊伍共同參與祭拜，包括在地「洲美傳承龍舟隊」、國際「台日交流龍舟隊」、醫護人員組成的「胸腔戰士龍舟隊」等來自不同世代、族群與國家的運動員們齊聚一堂，象徵龍舟運動的包容性與凝聚力。

體育局指出，今年賽事除首度新增常青女子組，持續實踐打造多元平權運動之都的承諾，賽事期間還會在大直橋下舉辦多元陸上活動，適合親子同遊或國外旅客體驗端午文化，盼藉此鼓勵更多市民親近台北水岸，體驗水上運動的樂趣。（編輯：吳素柔）1140503

2025台北國際龍舟錦標賽龍舟點睛暨祭江大典3日下午在北投區洲美里屈原宮舉行，現場進行龍舟下水儀式，祈求賽事平安順利。中央社記者翁睿坤攝 114年5月3日