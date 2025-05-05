加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新台幣強升楊金龍7點說明 強調不會操縱匯率 籲市場勿過度臆測
首頁 / 地方

不堪租金上漲 碳佐麻里高美店6/22結束營業

2025/5/5 17:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）燒肉店「碳佐麻里」高雄高美店今天發聲明指出，不堪租金上漲，將於6月22日結束營業。此前該店疑似食物中毒案，衛生局表示，廚工及食材、環境均未檢出致病菌，已複查改善合格。

碳佐麻里高雄高美店今天發布聲明指出，該店2012年起設立，但去年起，開始承受土地租金從新台幣50萬元調漲到196萬元的壓力。由於新的租約條件為1年1約，自今年起，土地租金又將從196萬元調漲到360萬元。

聲明指出，「這對我們來說，是天價的租金，也是我們無法承受的壓力，所以我們不得不做出這個艱難的決定，結束營業」。今年6月22日將是高雄高美店最後營業日，而高雄時代店則將持續服務消費者。

聲明表示，未來碳佐麻里精品燒肉將更專注在現有店鋪的營運，將由高雄時代店、台南新興店、台南中華店3店，延續對品質的堅持與熱情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此前碳佐麻里高雄高美店疑發生食物中毒事件，一度有39人就醫。高雄市衛生局抽驗食材及環境檢體11件、廚工及患者人體檢體16件。

衛生局今天向中央社記者表示，檢驗結果出爐，除病患人體檢出諾羅病毒，廚工及食材、環境均未檢出食物中毒相關致病菌。第一時間考量風險控管，要求停業落實清消，之後業者已完成人員教育訓練，4月22日經複查改善合格。（編輯：張雅淨）1140505

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：