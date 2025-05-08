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八里污水處理廠 北市估2026年2月移交新北接管

2025/5/8 13:14
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（中央社記者劉建邦、王鴻國台北8日電）台北市衛工處表示，八里污水處理廠在今年4月完成清點等作業，預定2026年2月移交新北市接管。新北市水利局指出，實際接管期程仍視清點缺失改善情形，滾動式檢討。

台北市政府工務局衛生下水道工程處今天發布新聞資料指出，八里污水處理廠是全國最大污水處理廠，北市府自1997年起受行政院委託代管並操作維護營運至今，每天處理132萬噸生活污水。

衛工處表示，隨著新北市的污水接管率攀升，目前八里污水廠處理的污水量，分別為新北市約占72.6%、台北市約占27%、基隆市0.4%。

有關八里污水處理廠的維護營運，衛工處指出，經行政院同意八里污水處理廠交由新北市政府接管原則，北市府自2023年7月起陸續辦理八里污水廠清點、改善、點交及移交等4階段作業。

衛工處表示，在內政部國土管理署及雙北市政府的努力，今年4月完成前3階段的作業，後續將辦理教育訓練後，預定可在2026年2月完成移交新北市接管。

新聞資料中，八里污水處理廠長陳長佑指出，廠區位於新北市，基於管用合一，無論是機關協調或與當地里長或民意代表溝通，由新北市政府管理將更為直接。

他表示，台北市府於2017年函報行政院同意，改由新北市府接管，也讓台北市代管20多年的八里污水處理廠，可望回歸給新北市管理。

陳長佑指出，新北市水利局自2023年起派員參加清點會議，辦理29次財產設備清點及功能測試，去年8月清點完成財產清冊內4448項設備，合計缺失有912項，已由台北市府督導委託操作維護廠商全數改善完成。

他說，目前八里污水處理廠移交接管程序實質已接近完成，後續將辦理教育訓練，在國土署、新北市水利局、台北市衛工處分期分階段的共同努力，可望明年2月順利完成移交接管。

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有關八里污水處理廠移交接管，新北市水利局表示，依中央協調的移交接管程序，目前尚在缺失改善清點階段，經29次現場會勘後因有50項缺失需較長時間改善，台北市衛工處已納入「淡水河系污水下水道系統設備更新工程（第5期）」中進行修繕，預計115年2月修繕完成。

新北市水利局指出，後續將依台北市衛工處改善期程完成後再辦理點交作業，實際接管期程仍視台北市衛工處清點缺失改善情形滾動式檢討。（編輯：戴光育）1140508

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