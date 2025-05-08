高市「班班有大屏」 陳其邁：將投入5億加速建置

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄8日電）國民黨高市議員黃柏霖今天在質詢時替高雄市學生請命，盼市府加速建置大型觸控顯示器（大屏）進度；高雄市長陳其邁回應，將投入新台幣5億完成全市三級學校智慧教室。

黃柏霖今天在市政總質詢，詢及高市大型觸控顯示器建置進度，黃柏霖說，高雄目前建置率僅44.8%，相較其他五都進度落後，這也凸顯數位學習資源分配不均；希望市府更重視「班班有大屏」進度，讓高雄的孩子與其他城市學童有一樣起跑點。

陳其邁回應，將要求教育局全力加速建置進度，且建置狀況要優於其他縣市；陳其邁也宣布加碼全面納入高中職以下學校，包括市轄公立高中職、國中小及特殊教育學校所有普通教室的大型觸控顯示器建置。

教育局表示，市府統整資源投入5億元經費，力拚明年完成全市三級學校建置，將採分階段全面完成建置，打造兼具互動教學與多媒體學習功能的智慧教室。

透過 Google News 追蹤中央社

教育局指出，此次建置的大型觸控顯示器具備高畫質、多點觸控與教學資源整合功能，可大幅提升課堂互動性與學生參與度，同時也便利教師操作並強化教材呈現多樣性，有效回應第一線教學現場需求，進而提升整體教學品質與學習成效。

教育局強調，除全面完成設置作業，也將同步啟動設備維護與服務機制，確保教學現場穩定運作，持續推動數位教學轉型，確保每名學生都能在最短時間內享有完善、平等數位學習機會。（編輯：陳仁華）1140508