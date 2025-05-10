受台灣原生山茶吸引 日本茶文化考察團走訪六龜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄10日電）由日本人池谷直人創辦的「香港茶俱樂部」受台灣原生山茶吸引，近日走訪高雄六龜及桃源區，參觀特色景點並拜訪茶園，體驗傳統製茶流程，認識台灣茶文化底蘊及在地製茶技術。

茂林國家風景管理處表示，六龜區及桃源區以得天獨厚環境及成熟製茶技術，成為台灣主要原生山茶產區，獨特的野香甘醇特色，吸引「香港茶俱樂部」一行22名茶人專程拜訪，自8日至11日展開為期4天3夜的考察交流行程。

茂管處今天發布新聞稿指出，這次考察團由高雄觀光圈會員山茶故事館代表及新發社區發展協會成員陪同走訪，參觀新威森林公園等地方特色景點，並參訪在地茶園，實地體驗採摘、殺菁、揉捻及乾燥等傳統製茶流程。

透過 Google News 追蹤中央社

茂管處表示，考察團員們透過親身參與，對六龜山茶香氣與在地特色留下深刻印象，並且認識六龜精湛的製茶技術及品牌形塑經驗。考察團員表示，這次交流行程對於理解台灣茶葉的精緻製程與茶文化底蘊具有重大意義。

茂管處長簡慶發表示，茂管處長期結合原生山茶以推展部落觀光，透過茶旅、展覽及市集等方式，協助在地業者拓展市場與提升產品附加價值，未來將持續透過產業串聯與深度旅遊，吸引更多國內外遊客認識六龜山茶魅力，帶動地方產業發展。（編輯：龍柏安）1140510