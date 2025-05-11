佛光山永華市政中心辦浴佛典禮 黃偉哲盼帶來正能量

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）佛光山南台別院今天於台南市政府永華市政中心舉辦浴佛典禮，市長黃偉哲受邀率局處首長參與浴佛儀式，向佛陀獻花祈福，祈求讓城市充滿善念與正能量。

黃偉哲致詞表示，今年是市府第2度與佛光山南台別院合作，於市政中心舉辦浴佛活動，不僅是一場慶祝佛陀誕辰宗教儀式，更是洗滌、啟發身心象徵。

黃偉哲說，期盼大家能秉持佛光山開山祖師星雲大師理念，齊心協力為社會帶來更多和諧與希望，一起讓城市更美好，也讓台灣更美好。

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台南市政府提供資料指出，佛光山南台別院長年推動心靈教育與公益關懷，透過此次活動可凝聚市民向善力量，也為城市注入更多溫暖與希望，期盼這股力量能為社會帶來更多平安與美好。

市府指出，此次活動並結合園遊會及攝影比賽，攝影比賽以活動現場的人、事、物與環境為主題，鼓勵民眾透過鏡頭捕捉信仰融入生活的動人剎那，藉由影像傳達生活中的感動與力量。（編輯：陳仁華）1140511