花蓮吉安榮安公園設施遭破壞 公所裝監視器蒐證

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮縣吉安鄉榮安公園遊樂設施及公共建設改善工程，今年3月完工並驗收啟用，近日發現遭惡意毀損，鄉公所加強宣導並加裝7組監視器蒐證，也盼揪出不法行為人嚴處。

榮安公園緊鄰吉安鄉和花蓮市交界處，為居民休閒、運動高使用率的場域。鄉公所今天表示，去年透過提案獲得中央與縣府補助改善，不僅強化遊戲場的安全性與多樣性，也改善公園環境。新設施包括無縫軟鋪地坪、兒童遊戲組合遊具、體健設施、沖洗台、弧形水泥座椅、人行步道，並增設LED投光燈，提升夜間使用的安全性。

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鄉公所指出，近日接獲民眾反映，設施遭人惡意毀損、製造髒亂，包括公園空地遭車輛強占停放、任意棄置破酒瓶、將家庭垃圾棄於公園、蓄意破壞公廁，將大量衛生紙丟棄馬桶內造成堵塞、水管損壞，還有在公廁內清洗家庭物品，造成水費暴增等惡劣行徑層出不窮。

鄉長游淑貞呼籲民眾共同啟動兼管協助，不要讓缺乏公德心者破壞設備、製造髒亂，不僅有礙觀瞻、造成環境衛生問題，更容易孳生病媒蚊，或引來流浪狗覓食逗留，恐衍生疾病傳染疑慮及潛藏幼童遊戲安全威脅。（編輯：管中維）1140512