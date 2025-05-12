廣三案受害者莊嘉慧臥床26年 母仍盼女兒健康歸來

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中廣三SOGO槍擊案受害者莊嘉慧成植物人已臥床26年。犯保協會與慈濟基金會今天為她提前慶生，莊媽媽祝福女兒生日快樂，遺憾無法聽見女兒說母親節快樂，仍盼還給健康女兒。

26年前台中廣三SOGO槍擊案，懷孕20週的孕婦莊嘉慧受流彈波及，腹中胎兒一出生就夭折，她也成了植物人。莊媽媽熊玉蘭照顧臥床的莊嘉慧19年後，因年老無力照顧，2018年在犯罪被害人保護協會媒合下，入住台中慈濟護理之家接受照顧至今。

犯保協會與慈濟慈善基金會今天下午在台中慈濟醫院舉辦「大愛馨關懷、溫暖向前行-犯罪被害人重傷照顧及關懷服務合作成果發表會」，提前為莊嘉慧慶生。

莊媽媽輕撫女兒的臉開心說「今天氣色不錯」，她也附在莊嘉慧耳邊輕聲祝福「生日快樂」。她感慨已有26年未能聽見莊嘉慧祝福她「母親節快樂」。

她說，26年前女兒才23歲，結婚後剛懷孕，人生的黃金歲月正要開始，卻因受到流彈波及中止。多年來，她和丈夫無法走出傷痛，她身心受到影響，丈夫將痛苦深埋心中，丈夫病逝前仍惦記女兒的醫療費用。莊媽媽感謝政府、慈濟基金會、犯保協會的協助。

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犯保協會表示，113年10月9日與慈濟基金會簽署合作備忘錄，期許合作能夠嘉惠所有重傷馨生人，開啟進一步服務模式。半年來，犯保協會台中、彰化及南投三分會與台中慈濟醫院已服務10件馨生人個案，透過醫師、護理師、治療師、社工師及長照人員到府訪視義診，減輕犯罪被害人家庭負擔，銜接醫療與長照服務。

法務部長鄭銘謙出席發表會，他表示，關懷是柔性司法的延伸，陪伴是社會溫暖的累積，期許攜手讓關懷走得更遠、更久。犯保協會董事長張斗輝指出，期待地方政府及更多民間長照、身障資源一起來關心重傷馨生人家庭。（編輯：李淑華）1140512