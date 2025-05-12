都更廢巷致鄰房繞路改門牌 蔣萬安允建民意表達機制

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）台北市明興里長鄢健民今天向市長蔣萬安反映，都更八箭是重要政策，當地都更案廢巷卻引發周邊住戶繞路、門牌恐被迫更改。蔣萬安允諾研議法規建立機制，未來讓民意做表達。

台北市長蔣萬安今天出席文山區里長座談，鄢健民反映當地有建商安家國際有限公司在明興里買下原本是國防部的土地，進行都更案，並將北市秀明路一段19巷廢巷，導致19巷前頭不見了。

鄢健民並說，但是19巷後面還有8到18號，以及3弄、5弄等鄰房都受影響，包含要繞路，可能被迫要更改門牌號碼。期間曾跟安家公司溝通，做了提議以利解決問題，但是沒被接受、採納。

蔣萬安回應，這條巷子是更新範圍內的私有地，依照程序、規定，要廢巷不需要公部門審議；至於里民關心後續的通行問題，有協助協調，接下來會分時段供民眾通行。

他並說，里長關心通案問題方面，未來都市更新案有廢巷，周遭住戶里民通行等生活便利會受影響的問題，可研究法規建立機制，讓地方的聲音可以表達出來。

台北市都市更新處處長詹育齊補充，這條道路位在都更範圍內，依照都更自治條例，是可以在整個範圍內進行廢巷，與建管自治條例的廢巷不一樣，審議會審議通過即可；其次已和實施者溝通上、下午原本可通行各3個小時，已分別增加1個小時及1個半小時。

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他並說，未來都更案要廢巷，會要求把廢巷位置標示在公展說明會通知單裡面。

鄢健民說，但有住戶不想要改門牌，因為會有很多個資必須調整，而且有人在國外公司擔任董監事，相關聯繫地址更改還要到法院認證，影響大。蔣萬安說，此案列管2個月，期間要再繼續跟市府溝通。（編輯：李錫璋）1140512