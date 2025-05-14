門壞沒錢修醉漢闖入嚇壞老小 南投家扶助更換

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）「心心」與阿嬤一家5人住在部落，因生活困頓，連大門損壞已久都無法更換，某天竟有醉漢闖入，讓一家老小非常害怕，所幸南投家扶中心獲善心者捐助，讓她們能換門安心睡覺。

住在仁愛鄉的「心心」（化名）與阿嬤同住，父親在外地工作，由於經濟不佳，大門壞掉很久未修繕，某天有醉漢開門闖進，嚇得阿嬤與4個小孩很害怕，所幸有新台幣2萬元急難救助金，讓她們換門安心睡覺。

另外，「小雅」一家6口經濟困難，幸好有善心者捐3699元，協助修好馬桶與天花板。

住在部落的「喬喬」，父母離異後，祖母扛起照顧責任，但祖母罹患乳癌，醫療開銷相當可觀，家庭經濟更顯窘困，連1台洗衣機都換不了，一家6口全靠1台無法完全脫水的老舊洗衣機，加上山區天氣不穩，導致喬喬有時候沒有乾淨衣物能替換，得穿著「有味道」衣服上學。

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家扶基金會南投家扶中心今天發布新聞稿表示，今年截至3月，已協助超過3戶家庭改善天花板漏水、馬桶衛浴修繕、家電設備改善等，去年更補助21戶受助家庭，透過房屋修繕、家電設備更新，為弱勢戶打造更健康、更安全居住空間。

南投家扶中心表示，6成以上受助家庭房屋漏水、2成以上缺乏乾淨水源或自來水，也有受助家庭打地鋪或睡沙發，沒有床鋪；家扶中心透過房屋修繕、補充基本家具、家電汰舊換新或維修等，協助提升基本生活品質，穩定兒少居家安全與生活，急難救助款項專款專用，邀大眾一起將溫暖傳給有需要家庭。（編輯：吳素柔）1140514