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桃竹苗花罷團聚台灣頭 林沛祥：基隆事基隆人決定

2025/5/16 14:12（5/16 14:26 更新）
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桃園、新竹、苗栗和花蓮罷團16日齊聚基隆，力挺罷免國民黨立委林沛祥，呼籲基隆人勇敢站出來連署。中央社記者王朝鈺攝 114年5月16日
桃園、新竹、苗栗和花蓮罷團16日齊聚基隆，力挺罷免國民黨立委林沛祥，呼籲基隆人勇敢站出來連署。中央社記者王朝鈺攝 114年5月16日
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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）桃竹苗花罷團今天齊聚基隆，力挺罷免國民黨立委林沛祥，罷免新竹縣立委徐欣瑩案領銜人余筱菁說，林沛祥近日言論傷害所有台灣人的心。林沛祥說，基隆人的事，基隆人自己決定。

桃園、新竹、苗栗和花蓮罷團上午在「基隆絕沛」總部舉行記者會，擁3座金曲獎座的歌手、客家詩人羅思容也現身獻唱力挺，以聲音傳遞公民行動的堅韌與盼望。

罷免國民黨新竹縣立徐欣瑩團隊，10日將連署書送交新竹縣選委會，由於部分連署書壓線於下午5時30分送進選委會，未付清單，最終罷免案不成立。

罷免徐欣瑩案領銜人余筱菁說，當初決定收取連署書至最後一天，來不及製作造冊複印本，連署書雖已達標，但最後留下「殘壘」，希望這種情形不要在基隆發生，基隆市民如果有一絲想出面連署拯救台灣的心意，請盡快完成連署書，她知道大家一定想拚到最後一刻，但記得留給造冊組珍貴的時間。

林沛祥日前將罷團比喻（像是）路邊看到狗「吃壞肚子所出來的東西」和「社會邊緣人的集合體」等言論引發議論，林沛祥回應遭斷章取義感到遺憾。

對此，余筱菁說，林沛祥脫口而出的言論，其實都是潛意識，有這樣的立委不站在人民的角度去看人民為何站出來，就已不適任。

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她說，林沛祥的言論非常不適當，且非常傷害所有罷團及人民的心，罷團背後代表的是每份簽下連署書，相信罷團志工能為人民表明守護台灣的決心，林沛祥的言論是傷害所有台灣人的心，今天罷團齊聚「光明頂」為基隆加油，希望基隆人勇敢站出來。

罷免國民黨立委傅崐萁案領銜人李美玲表示，林沛祥非常可惡，說罷團是邊緣人，她要告訴林沛祥，就是有這麼多邊緣人願意守護台灣，「我們跟他（林沛祥）不一樣」，基隆有難，就是花蓮有難，希望基隆和花蓮的客家人都站出來支持，一起罷免林沛祥。（編輯：方沛清）1140516

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