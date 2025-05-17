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NOVA資訊廣場進駐高雄鳳山 建數位AI體驗中心

2025/5/17 16:36（5/17 16:51 更新）
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指標性3C龍頭商場NOVA資訊廣場16日已正式進駐高雄市鳳山區，作為南部第一家旗艦店的戰略據點，盼打造高雄數位商圈新風貌。（高雄市經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年5月17日
指標性3C龍頭商場NOVA資訊廣場16日已正式進駐高雄市鳳山區，作為南部第一家旗艦店的戰略據點，盼打造高雄數位商圈新風貌。（高雄市經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年5月17日
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（中央社記者林巧璉高雄17日電）看好高雄，指標性3C龍頭商場NOVA資訊廣場昨天進駐鳳山區，打造高雄數位商圈新風貌，業者表示，建立完整的數位AI產品的體驗中心，讓高雄人享受最新數位商品體驗。

高雄市經發局新聞稿表示，近年高雄產業轉型有成，半導體、智慧科技等產業大廠加碼投資高雄，更帶動商業服務搶進投資進駐。NOVA資訊廣場選定鳳山文山特區，作為南部第一家旗艦店的戰略據點。

經發局長廖泰翔表示，高市去年度的營利事業銷售總額突破新台幣6兆元，創下歷史新高，在4年之間全市GDP成長30%。為協助企業投資高雄行政流程簡化，排除投資障礙，市府成立「投資高雄事務所」提供提供一站式服務。

廖泰翔說，這次NOVA看好高雄零售消費強勁需求，與投資高雄事務所保持密切的諮詢服務聯絡，並如期順利開設南部首間旗艦店，提供高雄市民更豐富且實惠的3C購物體驗，更促進高雄多元化零售版圖與數位消費環境。

NOVA資訊廣場表示，有感於高雄積極推動的產業轉型與建立友善的投資環境，多次南下場勘最終選址鳳山「文山特區」。NOVA資訊廣場也攜手Intel、Microsoft、Nvidia、LG、ASUS、HP、Acer等國際大廠，建立完整的數位AI產品的體驗中心，讓高雄民眾零時差享受最新各式數位商品體驗。

NOVA董事長紀宏澤表示，NOVA高雄店的開幕將增加數百名的就業機會，同時預計每年銷售超過萬台的數位相關產品，創造超過萬元的平均客單價。

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此外，位於大統五福店一樓，主打科技運動、感應式遊戲的「炫動樂園潮玩遊戲」25日即將開幕，屆時將有擂台賽活動。業者今天舉辦開幕記者會，找來樂天女孩擔任一日店長，活動吸引不少粉絲參與。

業者表示，結合3C數位科技打造激光與感應式遊戲空間，將過去童年記憶的跳格子、躲貓貓、鬼抓人等遊戲，以數位電子化方式呈現，適合全年齡層組隊挑戰。（編輯：李亨山）1140517

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主打科技運動、感應式遊戲的「炫動樂園潮玩遊戲」25日將在高雄盛大開幕，業者17日舉辦開幕記者會，找來職棒啦啦隊「樂天女孩」擔任一日店長。中央社記者林巧璉攝 114年5月17日
主打科技運動、感應式遊戲的「炫動樂園潮玩遊戲」25日將在高雄盛大開幕，業者17日舉辦開幕記者會，找來職棒啦啦隊「樂天女孩」擔任一日店長。中央社記者林巧璉攝 114年5月17日
廖泰翔
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