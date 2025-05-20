台中大里流浪貓疑遭毒殺 中市府查扣證物追查

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市大里區塗城市場附近昨天發生流浪貓疑遭毒殺，台灣民眾黨籍台中市議員江和樹報警並將貓屍交給動保處。江和樹表示，疑有人不滿愛媽餵貓行為；台中市政府已查扣證物追查。

台中動物保護防疫處透過文字稿說，毒殺犬貓依動保法最高可處2年有期徒刑併科新台幣20萬元到200萬元罰金，後續如果查獲行為人，必依法嚴懲，絕不寬貸。

江和樹接獲民眾通報，塗城市場附近某停車場內有隻吐血暴斃流浪貓。他到場後發現流浪貓剛死幾小時，身上無骨折與明顯外傷，疑遭毒害，通報派出所，並將貓屍交給動保處。

江和樹今天告訴媒體，民眾指常有愛媽定時餵流浪貓，疑有人不滿，在中市府「嚴禁毒殺犬貓」告示牌旁留言警告「別再餵食貓飼料，否則會放毒藥」，後來在貓盆出現白色藥物，愛媽趕緊拿走。

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他說，這隻流浪貓有晶片，應是中市府結紮後原地放養卻不幸遭毒手。市場周邊有食物一定會吸引貓咪，民眾如果不喜歡貓可不理牠，但毒殺太殘忍。

動保處表示，經派員前往稽查，當場扣留貓屍及周邊飼料；初步巡視未發現疑行為人及毒餌，為加速釐清，已先採樣貓隻胃內容物，送到農業部獸醫研究所檢驗，以利後續追查。（編輯：李明宗）1140520