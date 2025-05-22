台南龍舟賽事獎金多年未調引質疑 市府宣布加碼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南22日電）2025台南市國際龍舟錦標賽開賽在即，但賽事獎金多年未調整，引來質疑，台南市政府今天宣布所有組別獎金加碼新台幣3000元至1萬5000元，且研議明年獎金往上調整。

台南市議會國民黨團今天指出，台南大型龍舟冠軍獎金在六都排名墊底，今年僅9隊報名，冠軍獎金只有1萬元，若再不積極投注資源，龍舟奪標搶旗畫面將成追憶，也阻斷有意參加國際龍舟賽事選手磨練競技之路。

國民黨團表示，台南市龍舟賽預算每年1000多萬元，今年經費1235萬元，但最重要的賽事獎金只有50萬元，大型龍舟男子組冠軍更僅1萬元，結果只有9隊參賽，不如台北市28隊，

南市府體育局則宣布今年龍舟錦標賽大型龍舟每組加碼第1名獎金1萬5000元、第2名8000元及第3名5000元；小型龍舟每組加碼第1名獎金1萬元、第2名5000元及第3名3000元。

透過 Google News 追蹤中央社

體育局表示，今年賽後將彙整意見，研議明年獎金往上調整，讓龍舟賽事更精彩。

2025台南市國際龍舟錦標賽分為大型龍舟及小型龍舟兩類，大型組別包含公開男子組9隊、公開女子組6隊、高中（職）男子組9隊、國中男子組4隊、大專院校組16隊、工商團體組的企業類組12隊及社團類組16隊、公教組10隊；小型龍舟賽則有公開男子組30隊及公開女子組9隊。（編輯：張銘坤）1140522