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台南龍舟賽事獎金多年未調引質疑 市府宣布加碼

2025/5/22 16:11（5/22 16:16 更新）
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2025台南市國際龍舟錦標賽開賽在即， 台南市議會國民黨團22日指出，台南大型龍舟冠軍獎金在六都排名墊底，今年僅9隊報名，若再不積極投注資源，龍舟奪標搶旗畫面恐將成追憶。（台南市議會國民黨團提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月22日
2025台南市國際龍舟錦標賽開賽在即， 台南市議會國民黨團22日指出，台南大型龍舟冠軍獎金在六都排名墊底，今年僅9隊報名，若再不積極投注資源，龍舟奪標搶旗畫面恐將成追憶。（台南市議會國民黨團提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月22日
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（中央社記者張榮祥台南22日電）2025台南市國際龍舟錦標賽開賽在即，但賽事獎金多年未調整，引來質疑，台南市政府今天宣布所有組別獎金加碼新台幣3000元至1萬5000元，且研議明年獎金往上調整。

台南市議會國民黨團今天指出，台南大型龍舟冠軍獎金在六都排名墊底，今年僅9隊報名，冠軍獎金只有1萬元，若再不積極投注資源，龍舟奪標搶旗畫面將成追憶，也阻斷有意參加國際龍舟賽事選手磨練競技之路。

國民黨團表示，台南市龍舟賽預算每年1000多萬元，今年經費1235萬元，但最重要的賽事獎金只有50萬元，大型龍舟男子組冠軍更僅1萬元，結果只有9隊參賽，不如台北市28隊，

南市府體育局則宣布今年龍舟錦標賽大型龍舟每組加碼第1名獎金1萬5000元、第2名8000元及第3名5000元；小型龍舟每組加碼第1名獎金1萬元、第2名5000元及第3名3000元。

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體育局表示，今年賽後將彙整意見，研議明年獎金往上調整，讓龍舟賽事更精彩。

2025台南市國際龍舟錦標賽分為大型龍舟及小型龍舟兩類，大型組別包含公開男子組9隊、公開女子組6隊、高中（職）男子組9隊、國中男子組4隊、大專院校組16隊、工商團體組的企業類組12隊及社團類組16隊、公教組10隊；小型龍舟賽則有公開男子組30隊及公開女子組9隊。（編輯：張銘坤）1140522

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