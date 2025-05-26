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新北大橋機車道截彎取直 侯友宜：通行更安全

2025/5/26 12:11
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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北大橋機車道過去來到橋墩處的S型彎道常釀機車事故，經完成機車道截彎取直改善工程後。市長侯友宜今天視察表示，汽機車及行人從板橋到三重的通行更安全了。

侯友宜視察新北大道機車道改善工程，養工處長鄭立輝簡報指出，新北大橋於民國99年興建，為亞洲最長的對稱型單橋斜張橋，雙向各有4線汽車道、路肩、機車道及人行步道，但機車道受橋塔墩柱影響呈現S型彎道路型，常發生事故。

他表示，經會同交通局和交通警察大隊等單位多次至現場會勘，決定採取縮減橋塔段1線汽車道改作機車道的方式改善，自113年10月開工，提前於今年5月完工。

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工務局長馮兆麟說，經國土管理署補助1109萬餘元，總經費共新台幣3000多萬元，改善完成後，不僅提高交通速限，汽車交通流量也是足夠所需，還可減少機車道彎道交通事故衍生的塞車情形。

侯友宜表示，S型彎道的機車道易肇事，平均每個月約有5件，完成改善後，機車道寬度達3公尺，人行道寬度平均3.4公尺，平均每個月機車事故發生不到1件，讓經新北大橋往來板橋和三重間的汽機車及行人，通行更安全。（編輯：方沛清）1140526

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