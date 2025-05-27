北士科傳違法徵地誤拆暫定古蹟 議員要市府調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北27日電）媒體報導北士科土地傳違法徵收，且當時多名市府官員開會時技術性離席導致誤拆暫定古蹟「汾陽居」。綠營議員今天要求市府內部調查，白營議員指有會議記錄等合法合規。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宣布台灣辦公室落腳士林北投，炒熱附近房市。外傳地點可能位於新光人壽得標的北投士林科技園區T17、T18基地。

鏡週刊報導，北士科多筆土地爆發違法徵收，多名自救會成員結合文資學者最近調閱前台北市長柯文哲時代的會議紀錄及開會影像，發現未依規定審議、評估，官員開會時涉技術性離席，導致誤拆暫定古蹟「汾陽居」，市府未開罰還錯誤引用法條替相關人脫罪，行徑離譜。

對此，民進黨台北市議員洪健益今天在議會接受媒體聯訪時指出，柯市府的作法後續被監察院糾正，認為柯市府是別有用心，導致古蹟被拆，柯市府是球員兼裁判，現任市府團隊應介入調查是否有問題。

民進黨台北市議員林亮君接受媒體聯訪時表示，當時市府開會審議「汾陽居」是否可列為歷史建物或文化資產時，應經過投票流程，但有柯市府官員離席，依監察院對此案調查報告，柯市府審議過程確實出現會議人數問題。

她說，如報導提及柯市府官員在會議間忽然離席，後續就有其他官員提到出席會議人數不足要求清點人數，結果導致流會，相關狀況奇怪。

透過 Google News 追蹤中央社

林亮君指出，類似審議案應要參考專家學者，但柯市府涉透過技術性流會，質疑時任官員是否接受上級指示要求協助特定財團，現任市府團隊應介入內部調查。

台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩透過群組表示，對於報導指北士科疑傳弊案，市議會去年針對此議題就成立調查小組，經半年調查未查到具體違法事由，且過去都有會議記錄及影像證明，一切公開透明、合法合規。（編輯：戴光育）1140527