蟬聯5星縣長 饒慶鈴：慢經濟快效率獲肯定

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）遠見雜誌今天公布縣市長施政滿意度調查，台東縣長饒慶鈴蟬聯5星縣長。她表示，「慢經濟、快效率」施政理念再次獲肯定，此成績不是施政終點，而是邁向更高標準的起點。

根據遠見雜誌調查，今年共有5名縣市首長榮獲5星殊榮，包括高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善與台東縣長饒慶鈴。

饒慶鈴施政總分排名全國前3，8大施政面向整體分數非6都排名第3，其中環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全表現亮眼，居13縣市領先位置。

饒慶鈴今天接受媒體聯訪表示，自上任以來，積極推動「慢經濟」策略，讓台東在保有生活步調與環境品質的同時，也強化施政效率與產業競爭力。慢經濟不是慢作為，而是以穩健、永續的方式發展地方，並透過一快一慢的施政策略，創造出台東獨有的韻律與節奏。

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她說，台東縣政府積極推動「慢經濟、快效率」政策，包括啟用YouBike擴大低碳出行、離島交通船汰舊換新，以及強化與南島語族的文化交流。

饒慶鈴強調，5星首長的榮耀並非施政的終點，而是邁向更高標準的起點。台東將持續秉持「開放、整合、創新」的施政原則，讓慢經濟不只是發展模式，更是1種價值選擇；讓每項政策都落實於民眾生活之中，累積台東成為1個讓人留得下、住得久、感到驕傲的地方。（編輯：吳素柔）1140527