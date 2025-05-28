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屏東動保自治條例上路 遛狗不繫繩最高罰1.5萬

2025/5/28 11:58
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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）屏東縣動物保護自治條例，經農業部核定，已公告在縣府公報，民眾遛狗未繫繩經勸導不聽、未經許可持有獸鋏，最高可開罰新台幣1萬5000元罰鍰，今天上路。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，現行動保法中動物出入公共場所僅需7歲以上的人伴同，但是實務上常見飼主帶寵物散步，發生因未繫鏈繩，而引發追車、人或追咬其他動物事件；自治條例施行後如果寵物未繫繩、使用箱籠或其他適當防護措施，遭檢舉確認身分且勸導不改善者，將裁處1500元以上、1萬5000元以下罰鍰，並得按次裁罰。

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縣府農業處表示，屏東縣動物保護自治條例共14條，除遛狗應繫繩外，針對獸鋏也增加未經許可不得持有規定，違者依自治條例最高也可處1萬5000元以下罰鍰，並且按次裁處。

另外，包含遭檢舉虐待動物拒絕動檢員進入稽查或雇主未防止移工購買、食用犬貓等，查證屬實也都將依照動保自治條例裁罰；呼籲民眾持續遵守動物保護法及屏東縣動物保護自治條例規定，為友善動物城市共盡心力。（編輯：陳仁華）1140528

#屏東縣
#屏東縣政府
#農業部
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