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一般性補助款被刪 北市估波及士林北投發公車

2025/5/29 16:48（5/29 17:01 更新）
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行政院統刪地方補助款25%，引發地方反彈。台北市議會交通委員會29日開會，多名議員關注交通建設是否受到影響。中央社記者楊淑閔攝 114年5月29日
行政院統刪地方補助款25%，引發地方反彈。台北市議會交通委員會29日開會，多名議員關注交通建設是否受到影響。中央社記者楊淑閔攝 114年5月29日
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（中央社記者楊淑閔台北29日電）地方的一般性補助款受刪減，台北市交通局今天說，北士科公車調度站用地會受影響，波及士林、北投發車。

今年度中央政府總預算遭刪減，行政院為此統刪地方補助款25%，引發地方反彈。台北市議會交通委員會今天召開會議，民進黨市議員許淑華、何孟樺關注交通建設是否受影響。

台北市交通局局長謝銘鴻評估，北士科公車調度站用地開始還款，預算來源是一般性補助款，因此會受影響，可能會影響到士林、北投的公車發車。

台北市捷運局局長鄭德發說，捷運相關建設屬於計畫型補助款，跟一般性補助款不同，但目前有3個捷運線的建設，受物價波動、中央計畫審核進度影響，希望能如期推動建設，相關預算案加速處理中，送議會後，希望議會支持代墊支付，以利發包推動。

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他說，其中信義東延段預算案為8.06億元，財務微調後送到交通部，另一個是萬大一期預算30億元，已送交通部，中央還沒核定，但有急迫性。

另外一案，他說，是東環，因現在營建費用每年至少漲1成，現在預算已是當初估計的1.8到1.9倍，且其中松山站因有高鐵、台鐵穿過，基樁結構要剪斷再處理，目前請日本廠商來評估，動用到國外團隊費用都不低，財務修正後大概要980億元，預計要9.5年完工。（編輯：張銘坤）1140529

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