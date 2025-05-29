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興達機組運轉風波 高市藍議員擬檢舉台電要環局開罰

2025/5/29 16:51（5/29 17:06 更新）
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興達電廠燃煤機組運轉引發外界關注，高雄市議會國民黨團29日舉行記者會，多名議員表示將具名檢舉台電，要求環保局依法開罰，否則不排除對高雄市長陳其邁等人及台電提出告訴。中央社記者林巧璉攝 114年5月29日
興達電廠燃煤機組運轉引發外界關注，高雄市議會國民黨團29日舉行記者會，多名議員表示將具名檢舉台電，要求環保局依法開罰，否則不排除對高雄市長陳其邁等人及台電提出告訴。中央社記者林巧璉攝 114年5月29日
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（中央社記者林巧璉高雄29日電）興達燃煤機組運轉引發外界關注，高市議會國民黨團今天表示，將具名檢舉要求高市環保局對台電開罰；若環局無作為就要對高雄市長陳其邁、環保局長張瑞琿、台電等提告。

國民黨團今天開記者會，針對興達電廠3、4號機組運轉，國民黨高市議員黃香菽、陳麗娜、白喬茵、邱于軒等數名議員將具名檢舉台電，要求環保局依法開罰，否則不排除對陳其邁、張瑞琿及台電提出告訴。

黃香菽、陳麗娜都說，興達電廠3、4號機組操作許可與生煤使用許可已於去年9月到期，台電向環保局申請遭駁回，但在今年仍強行燃煤，很明顯是違法燒煤。

邱于軒說，環保局23日一天內發了兩份自相矛盾公文，第一份公文強調興達電廠已無操作許可，應立即停止操作，但稍晚公文卻與台電說法同調，台電根本不是技術性錯誤，而是蓄意規避法規、欺騙市民。

白喬茵表示，台電罔顧高雄人健康，難道陳其邁真的吞得下去嗎？台電自創「備用機組」說詞，無照啟用3、4機組，已經是蓄意違法；若環保局持續無所作為，將啟動專案調查，且提起告訴讓檢調機關介入調查。

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高市府重申，依電業法57條規定，電廠除役或即將除役機組轉為備用，此由中央經濟部核定，毋須地方政府同意；備用機組啟動過程，環保局嚴格監控，民眾也可透過網站公開資訊即時了解運轉情形。

此外，高市議會民進黨團透過新聞稿表示，今天是此會期最後一天審查，原議程安排審查未處理完的市府提案、議員提案、擱置案等；但國民黨團卻持續以台電興達電廠3、4號機組相關議題為由，刻意迴避就議案實質討論，頻繁干擾議程推進，嚴重阻礙市政審查程序。（編輯：陳仁華）1140529

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