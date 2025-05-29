東螺溪營造美好水環境 8.3公里水綠廊道串聯景點

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（中央社記者吳哲豪彰化29日電）彰化溪湖東螺溪水綠廊道工程將完工，縣長王惠美今天前往視察時說，水綠廊道連結溪湖鎮、二林鎮及埔鹽鄉，完工後串聯天盛鳥屋及欒樹隧道等景點，營造東螺溪美好水環境。

根據彰化縣政府提供資料，東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道工程，核定總工程經費為新台幣2億4900萬元，其中縣府自籌約4480萬元，工程打造自溪湖鐵路橋至埔鹽石埤橋間約8.3公里水綠廊道。

彰縣府發布新聞稿指出，王惠美下午前往視察東螺溪水綠廊道工程時指出，廊道連結溪湖鎮、二林鎮及埔鹽鄉，將在近期完工，完工後民眾可透過騎自行車或利用糖鐵軌道，串聯天盛鳥屋、花漾驛站、東螺水學堂、欒樹隧道及觀夕平台等景點，提升賞鳥、遊憩及活動機能，希望能營造東螺溪美好水環境。

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王惠美說，今天也邀請社區大學、公所、里長等人一起視察，請大家來看看還有沒有該修繕的地方，同時提出意見，她會責成水資處針對民眾意見，盡速改進與修正，讓工程更符合在地民眾需求。

王惠美指出，除視察督促工程進度外，也希望藉東螺溪沿岸復育彰化潛在森林原生樹種，2年內種植1萬5000棵原生種樹木，將復育彰化原生森林，彰顯出彰化母親河多元包容特性，並打造開放、共融且多元城鎮水岸。（編輯：陳仁華）1140529