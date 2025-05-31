議員籲公有場所設置生理用品機台 北市府研議盤點

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（中央社記者劉建邦台北31日電）為推動月經平權，台北市府提出擴大女性生理用品補助對象，並延伸至國小高年級。議員指出，市府轄管場所也應提供，市府今天表示，會研議並先盤點如區公所等公有場所。

推動月經平權，台北市教育局曾宣布擴大學生生理用品補助範圍，包含至高中職1年級女學生。民進黨台北市議員林亮君透過質詢資料指出，許多女性都曾遇過外出時，因月經忽然來卻無法立即取得生理用品的窘境。

林亮君說，依長期推動月經平權議題的小紅帽協會調查，全台約58%女性曾在外出時忽遇月經來，但卻發現取用生理用品的管道有限，且有89%曾向他人借用生理用品。

她表示，女性遇月經來時，除需使用生理用品，也可能面對身體不適與不便，月經友善空間就是考量女性在月經來時的不同需求並提供服務，進而達到平權與友善。

林亮君指出，北市府曾宣布擴大學生生理用品，但兌換率低，她曾建議市府增加通路和品牌，才能突破4成兌換率，市府應持續推進月經友善空間，像如內湖親子館、大安區公所都有提供生理用品讓女性使用的貼心服務。

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她說，呼籲北市府研議增加設置更多設置生理用品機台等措施，讓女性民眾在外放心，且可透過由公而私帶動更多民間單位願意投入月經友善空間的行列。

北市府表示，因部分親子館、區公所已設置女性生理用品機台，如有局處已提供此貼心服務，後續將通知其餘局處進行盤點公有場所供應狀況及設置相關機台情形，預定1個月內提初步方向。（編輯：方沛清）1140531