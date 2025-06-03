北市信義區海砂屋都更案拆除 歷經25年整合

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（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市永吉路附近的力霸皇家社區共223戶，921地震後大樓鑑定為海砂屋，歷經25年整合，北市都發局與建商實施者今天宣布進行開拆，當地里長希望可帶動附近都更案。

台北市都市更新處透過群組指出，力霸皇家社區海砂屋更新案拆除祈福典禮今天舉行，北市府副秘書長王玉芬、都市發展局局長簡瑟芳、台北市議長戴錫欽及實施者昇陽建設代表等出席。

依北市都更處資料，力霸皇家社區位於永吉路、虎林街附近街廓，基地面積約3107平方公尺、940坪，共223戶，此大樓2000年被鑑定為海砂屋，2009年間由昇陽建設擔任實施者以都市更新案向市府申請報核。

王玉芬致詞時說，此大樓在921地震後被列管為海砂屋，歷時25年努力終於圓滿進行拆除，市長蔣萬安上任後堅定推動都市更新條例受理都更代拆案，目前申請25件，蔣上任後完成11件，包含3件由市府實際執行拆除。

她表示，市府有堅定決心推動都更，提出如都更8箭等政策，針對海砂屋也設置如主動迅行劃定更新地區、輔導團隊等措施，就是希望以政策推動加上公私協力，加速北市都更。

住在大樓30多年原住戶現場接受聯訪說，一開始談都更時，因條件不妥，反對拆除，但這2、3年條件更動，才願意支持，2023年間搬出在外租屋。里長表示，此案住戶期盼很久，希望後續帶動附近都更案。

原大樓社區主委接受聯訪指出，推動此案都更艱困，希望市府能持續協助，住戶間溝通及團結也很重要。

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實施者昇陽建設以新聞資料表示，自2007年接受住戶大會邀請進行此案都更整合，大樓原14層、屋齡39年，後續發生住家天花板無預警崩塌等狀況，引發住戶認為有安全疑慮，經介入整合，2009年間向市府申請都更重建、2022年完成都更程序。

北市更新處指出，力霸皇家社區都更案是戶數最多及規模最大的海砂屋都更案，後續將興建24層、地下5層的1棟建物，估2031年完成。（編輯：張銘坤）1140603