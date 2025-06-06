新北攜手社會資源公益 失親兒「類家庭」有避風港

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市府今天表示，結合社會資源與企業設計師、油漆工會的愛心，改造6戶「類家庭」安置空間，在寄養家庭及安置機構以外，讓接受安置的失親孩子，可以感受到家的溫暖避風港。

社會局今天發表「類家庭」分享會表示，開辦「類家庭」已第8年，目前共有三重、林口、永和與新店區等4處，共23個家戶，已協助照顧76名安置兒少。

社會局表示，家庭永遠是孩子成長最好的空間，為讓原生家庭有狀況的孩子，能在家的環境發展人際關係，重拾對社會的信任，各界善心人士投入類家庭的「愛小孩工程」，以更貼近聯合國兒童權利公約。

類家庭照顧者高先生、許小姐夫婦表示，運用自己醫療與幼教專業，擔任「類爸、類媽」服務，已照顧4名安置兒少，過程有辛苦挑戰也有歡樂；在芥菜種會的協助與陪伴下，除讓孩子有避風港，也讓自己的孩子多了手足相處。

蘆洲區仕紳李福田今年攜手何錦忠、蘆洲復興福德宮捐贈資源，重新改造6戶「類家庭」空間，他說，投入事業並莫忘初衷，攜手相同理念者回饋社會，讓受過創傷的孩子，用愛療癒傷口。

台灣希望之光慈善會理事長詹桂美這次捐款新台幣50萬元，並指定40萬元購置家電給「類家庭」；她說，參加過許多社團，她自己不富有，但拋磚引玉後獲得響應做公益很是喜悅。

新北市油漆業職業工會無償贊助油漆工程，共同為失親的兒少打造溫暖起家厝。理事長蔡詔淵說，工會的老師傅成員，發揮油漆專業技藝，為受不當對待的孩子盡心力，夥伴都深感驕傲。

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負責空間設計規劃的IKEA設計師陳苡睿表示，依照不同年齡設計空間與顏色，讓孩子找到屬於自己的角落，並在探索遊戲中安定情緒、安心成長，希望孩子在陌生環境中依然能感受到溫暖。

市長侯友宜今天頒贈感謝狀時表示，愛孩子是國家穩定的另類基礎工程，感謝社會各界的投入，讓新北更溫暖美好。（編輯：林恕暉）1140606