台南盤點104公頃土地 打造智慧機器人產業聚落

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（中央社記者張榮祥台南6日電）行政院拍板「智慧機器人產業聚落」落腳台南市柳營區，台南市政府也盤點周遭科工區、工業區等可利用土地約104公頃，支援打造台南成為台灣機器人產業鏈重要據點。

台南市長黃偉哲今天指出，智慧機器人發展趨勢無法逃避，台灣在世界各國競爭中要盡快找到關鍵定位，智慧機器人產業涵蓋專精尖端科技，產業間更需橫向整合，市府將全力配合打造「智慧機器人產業聚落」。

黃偉哲說，台南市已盤點研發基地、製造基地所需空間，短期可提供約104公頃土地供廠商進駐，包括柳營科技工業區一期1.1公頃土地及報編中柳科三期52.62公頃土地，另在麻豆工業區、七股科技工業區、工研院六甲園區也有土地可供利用。

南市府經濟發展局表示，目前台南可供智慧機器人產業廠商進駐土地，包含柳科研發用地、七股科工區及麻豆工業區，其中麻豆工業區及七股科工區已辦理土地招商，柳科研發用地今年度將辦理土地出租作業，預定下半年提供申請租用。

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此外，柳營科工區三期報編作業完成後，預估提供52.62公頃產業用地，將引進機器人製造組裝相關產業，創造產值約新台幣405億元及逾5000人就業機會。

經發局近期將籌組「機器人產業大聯盟」，透過產業研討會整合產官學研資源，促進技術交流合作，招商說明會則宣傳可立即使用土地資源，同步介紹中短期可供應土地選項，協助廠商選址。（編輯：謝雅竹）1140606