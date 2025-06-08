台琉帆船賽基隆啟航 宮古島市長率團參加

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）台琉國際帆船賽今天在基隆登場，共有31艘帆船、來自14國選手參賽，日本沖繩縣宮古島市長嘉數登率團參加啟航儀式；他說，雙方最初也是因帆船賽「牽線」而締結姊妹市。

嘉數登等一行7人昨天拜會基隆市長謝國樑，雙方並互贈禮品，謝國樑表示，宮古島市今年特別組團參與台琉國際帆船賽，不僅為活動增添國際亮點，也再度強化兩市友誼連結。

嘉數登今天上午參與啟航儀式，他透過翻譯表示，雙方最初也是因帆船賽「牽線」，而締結為姊妹市，透過這項賽事，更加深宮古島市與基隆市的友誼，宮古島市也會更加注重這項帆船賽事。

基隆市副市長邱佩琳出席活動受訪表示，這項賽事起點在基隆市，賽事最後於宮古島市舉辦，展現兩市的友好情誼。

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基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀表示，今年共有8個國籍、31艘帆船參賽，選手涵蓋馬來西亞等共14個國家，賽事分為3段，第1段是今天登場的基隆嶼繞島賽，第2段是越洋賽從基隆到宮古島，第3段則是宮古島的繞標賽。

產發處指出，這項賽事自1998年舉辦首屆（由石垣島航向花蓮），2004年起由基隆市接棒，雖2020年起因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，2023年順利重啟，今年賽事再次於碧砂漁港展開。（編輯：吳素柔）1140608