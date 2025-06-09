再談地方補助款 蔣萬安：要極力為辛苦百姓爭權益

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）行政院統刪對地方的一般性補助款25%，台北市長蔣萬安今天表示，中央違法砍補助款，身為台北市大家長，就是要極力為辛苦的百姓、長輩、老人家以及孩子爭取應有的權益。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，行政院決定統刪對地方的一般性補助款25%，引發台北市、雲林縣、花蓮縣、台東縣、南投縣及連江縣等部分地方政府反彈並提出訴願。

行政院長卓榮泰7日表示，審查預算表決時支持中央政府的立委，所屬地方政府將優先協助。蔣萬安昨天批評行政院公然勒索、分贓。

行政院發言人李慧芝昨天表示，行政院始終依照立法院三讀決議進行預算調整，並持續爭取憲法救濟的空間，所謂「分贓」或是「人治」等說法，是沒有法治觀念的政治語言。

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蔣萬安今天下午在市議會總質詢前，被媒體問到李慧芝說法時表示，中央違法砍了台北市新台幣37.9億元補助款，這些都是用在弱勢、老人家以及孩子身上，身為台北市大家長，他就是極力為這些辛苦的百姓，長輩、老人家以及孩子爭取應有的權益。

另外，針對罷團已對台北市5名國民黨立委送出二階連署書，媒體追問是否會有護藍委行動。蔣萬安離去時說：「我們都會來安排。」（編輯：張銘坤、蕭博文）1140609